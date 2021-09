Per la prima volta due socie irpine nella Fidapa Bwp Italy Un impegno a tutto campo in Campania e nelle aree interne

Per la prima volta ci sono due socie irpine, di cui una di Grottaminarda, nella Fidapa Bwp Italy distretto sud ovest, costola della federazione internazionale.

Ecco l'organigramma relativo alle elezioni del consiglio distrettuale, biennio 2021-2023. Presidente Patrizia Pelle sezione di Siderno, vice presidente Giuseppina Genua sezione di Avellino, Giovanna De Rienzo sezione di Grottaminarda tesoriera, Franca Dora Mannarino, sezione di Amantea segretaria, past preseident Rossella Del Prete sezione di Benevento.

Un impegno a tutto campo in Campania e nelle aree interne. Un’associazione ben collaudata composta, in Italia da circa 10.000 socie. Sono ben 300 le sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 distretti.



La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, professioni e affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti e associazioni.