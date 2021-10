I piccoli di Coro in Canto si esibiscono sul palco del teatro San Carlo L'emozione degli alunni dell'istituto "Colombo Solimena" di Avellino

Un’esperienza indimenticabile. Per un giorno i piccoli alunni dell’istituto comprensivo Colombo Solimena, di Avellino, hanno vissuto il sogno del palcoscenico del teatro San Carlo di Napoli. Gli alunni del gruppo “Coro in…Canto”, nato grazie alla passione e professionalità delle maestre Rosanna Cecere e Maria Petitto, con la guida della dirigente Mary Morrison, hanno lavorato instancabilmente. Ed è stato per questo motivo che il teatro San Carlo ha scelto proprio loro per l’esibizione di Elisir D’Amor. Tanta emozione sia per i piccoli che per i genitori che hanno vissuto la gioia di vedere i propri figli sul palco dei uno dei teatri più belli d’Italia.