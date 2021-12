Angelo Giusto: "Si candidi il presepe a patrimonio Unesco" La proposta a margine della mostra inaugurata alla Cripta del Duomo

Inaugurata presso la Cripta del Duomo di Avellino alla presenza del vescovo Arturo Aiello e del sindaco Festa, la mostra "Dentro il presepe. Immagini e suggestioni".

Per Angelo Giusto, presidente emerito della Commissione Sanità della Regione Campania, il presepe merita di entrare nel patrimonio Unesco. "Non esiste simbolo della cristianità più importante e più esportato del presepe. L'arte presepiale consente alla Campania e all'interno di essa di presentare l'arte dei poveri che piace a tanti e che ricorda non solo ai bambini, ma al mondo che crede in questa tradizione, di saper guardare con gli occhi del cuore, e non con quelli della testa”.

Curatrice della mostra assieme a Gennaro Miccio, la dott.ssa Maria Cristina Lenzi della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Avellino e Salerno: "Il presepe rappresenta sicuramente un momento magico in occasione del Natale, ma la cosa importante che ha rivalutato quest'arte nel corso degli anni è un documento storico di ricostruzione dei costumi e degli usi e ha non solo un'importantissima valenza religiosa, ma anche in termini di letteratura".