Gesualdo tra i Borghi più belli d'Italia. Pesiri: Frutto di anni di duro lavoro Il sindaco: paese in festa. Siamo onorati dal riconoscimento

"Finalmente Gesualdo entra a far parte del prestigioso club dei I Borghi Piu' Belli D'Italia". Così il sindaco Edgardo Pesiri annuncia il prestigioso riconoscimento assegnato al paese del Principe dei Musici.

"E' appena giunta la notizia, e non possiamo non trattenere il nostro entusiasmo.Si tratta di un risultato inseguito da anni che arriva a premiare il costante impegno dell'intera comunità nella promozione del territorio". Spiegano i referenti della Pro.Loco. "Un doveroso plauso all'Amministrazione Comunale per l'impegno profuso ed un sentito ringraziamento a quanti si sono prodigati in questi anni per il bene di Gesualdo".Si allunga la lista dei comuni irpini insigniti del riconoscimento “I borghi più belli d’Italia”. L’associazione ha infatti ritenuto il borgo di Gesualdo, con il suo castello, meritevole di entrare a far parte della prestigiosa cerchia. Gesualdo va, quindi, ad unirsi ai comuni di Summonte, Zungoli, Monteverde, Nusco e Savignano Irpino, già fregiati dell’onorificenza per la provincia di Avellino. Con una lettera indirizzata al sindaco Edgardo Pesiri, il presidente dell’associazione Fiorello Primi ha comunicato la buona notizia. Una perizia sul comune, che lega il suo nome a quello di Carlo Gesualdo, è stata effettuata lo scorso 28 ottobre. In quella occasione, i tecnici dell’associazione hanno deciso di assegnare il titolo al comune. Nella missiva, però, si elenca una serie di interventi da pianificare per una graduale miglioria del borgo. Si va dal completamento dei vicoletti, al rifacimento di alcune fontane, ma soprattutto all’incentivare l’apertura di nuove attività economiche e ricettive legate alle produzioni tipiche del territorio. Per verificare che tali azioni di recupero del borgo siano effettuate, o almeno in corso d’opera, è già stata pianificata una rivisitazione tra due anni.