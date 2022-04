Olimpiadi italiane della matematica: strepitoso successo per l'irpinia Traguardo eccellente per gli studenti del liceo Aeclanum di Mirabella Eclano

L’anno scolastico 2021/22 è stato un anno di grandi successi per gli studenti del Liceo “Aeclanum” di Mirabella Eclano che si sono classificati ai primissimi posti nella fase provinciale delle Olimpiadi della Matematica.

Quest’anno la fase provinciale si è svolta in due tornate. Nella prima, alla quale hanno partecipato circa 200 studenti irpini, gli alunni Delia Giardiello della classe V A e Scotti Giovanni della classe IV C sono arrivati al primo posto a pari merito e gli alunni Michele Carosielli classe V B, Angelo Mastandrea e Marco De Cicco classe IV A si sono classificati in posizione utile per poter partecipare alla seconda tornata.

Nella seconda tornata alla quale hanno partecipato i primi 35 alunni della precedente classifica e l’alunno Marco De Cicco è arrivato primo. Grazie a questo risultato parteciperà alla fase nazionale a Cesenatico nel mese di maggio.

Questi risultati non sono arrivati in maniera casuale ma sono il frutto del lavoro di preparazione e dell’organizzazione coordinata dal docente Franco Addonizio (referente dell’Istituto Aeclanum per le Olimpiadi della Matematica), incoraggiato costantemente dalla dirigente scolastica Catia Capasso.

Tutto ciò è indice della preparazione in matematica e fisica degli studenti di questo Istituto, preparazione riconosciuta anche dalla fondazione Agnelli (Eduscopio) che, da circa un decennio, segnala la nostra scuola come una delle prime della provincia.

Alla luce dei fatti va riconosciuto il merito a tutti i docenti di matematica e fisica del liceo che, senza clamori e con il paziente lavoro di tutti i giorni, preparano i nostri giovani ad affrontare le sfide che riserva loro il futuro.