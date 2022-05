Grande attesa ad Ariano per l'esibizione di Uto Ughi e Bruno Canino L'evento straordinario e raro nell'ambito di ClassicAriano

Appuntamento straordinario al Museo Civico di Ariano Irpino per il ritorno del celebre violinista, Uto Ughi, che esibirà domani 15 maggio alle ore 19,30 accompagnato al pianoforte da Bruno Canino. I due musicisti di fama mondiale in ambito concertistico e cameristico si esibiranno nell'ambito della rassegna ClassicAriano ideata da Emerico Maria Mazza e curata dal direttore artistico Marco Schiavo. Il concerto è patrocinato da diversi enti e rientra nell’ambito di un cartellone di tutto rispetto. Uto Ughi è considerato la punta di diamante della scuola violinistica italiana, alla pari del pianista Bruno Canino, docente compositore, molto apprezzato dalla critica di fama. Entrambi proveranno al Museo civico alle ore 11.00 di domani domenica 15 maggio dando la possibilità al pubblico di assistere. L’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti dalle ore 10.45 alle ore 11.00. Intanto sale l’attesa per il concerto di domani previsto alle ore 19,30.