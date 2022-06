Liceo Aeclanum: è stato un anno ricco di successi e riconoscimenti importanti Il bilancio del dirigente scolastico Catia Capasso

"Un anno scolastico è connotato da importanti successi e riconoscimenti ottenuti dal nostro istituto, che inorgogliscono l’intera comunità e che, al contempo, inducono a perseverare nell’impegno e nell’investimento che hanno contribuito al raggiungimento di tali brillanti risultati, oramai, in alcuni ambiti, consolidati." A parlare con orgoglio è l'ottimo dirigente scolastico Catia Capasso, vera e propria istituzione in Irpinia, nel cuore delle aree interne, per il suo operato attento, meticoloso e lungimirante profuso da anni sul territorio al fianco degli studenti.

"Anche quest’anno, il Liceo “Aeclanum” risulta in eccellente posizione nella classifica redatta dalla Fondazione Agnelli (Eduscopio) che, da circa un decennio, in particolare per le discipline di matematica e fisica, segnala questa scuola come una delle prime della Provincia.

E proprio nell’ambito della Matematica, in occasione delle “Olimpiadi delle Matematica”, i nostri studenti si sono particolarmente distinti. Nella prima tornata della selezione provinciale, infatti, ben 5 alunni del Liceo Scientifico si sono posizionati tra i primi 35 meritevoli di partecipare alla seconda fase. Gli alunni Giardiello Delia, Scotti Giovanni, Carosielli Michele, Mastandrea Angelo e De Cicco Marco, si sono distinti anche nella seconda fase e l’alunno De Cicco Marco è risultato primo in classifica, guadagnando la possibilità di partecipare alla fase nazionale a Cesenatico.

La Matematica non è l’unica disciplina in cui il liceo “Aeclanum” si è distinto:

La studentessa Ulto Francesca Rita del Liceo Classico si è classificata prima alla fase regionale delle “Olimpiadi Delle Lingue Classiche” con la gratificante valutazione di 10/10 che le ha aperto le porte alla partecipazione alla fase nazionale;

L'alunno Esposito Gaetano del liceo scientifico si è classificato primo nella fase regionale delle “Olimpiadi delle Scienze Naturali” ed è risultato nono a livello nazionale dopo aver svolto la prova teorica il 7/05/2022 e la prova pratica il 14/05/2022. Per il brillante risultato ottenuto, l’alunno è stato inserito nell'Albo Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.

L’alunno Villani Andrea del Liceo Musicale ha conseguito il Primo Premio Città di Bracigliano categoria solisti alle Percussioni e le alunne del Liceo Musicale Ruzza Mariapia (Percussioni), Visciglio Alessia (Chitarra elettrica) e la voce solista Eboli Naomy, accompagnati al pianoforte da Iorio Mirko, hanno vinto il Terzo Premio Città di Ischia - Festival Internazionale della canzone marinara inedita.

Tali risultati (cui, peraltro, ha dato risalto anche la stampa locale), sono la riprova delle enormi potenzialità di questa Scuola e sono, in primo luogo, il frutto della grande professionalità e dedizione dei Docenti, stabilmente impegnati nella ricerca e nell’applicazione di una didattica innovativa e di una concezione dell’apprendimento sempre più consona alle esigenze degli studenti.

Ad essi va tutto il plauso e il mio più sentito apprezzamento per il grande lavoro svolto e, segnatamente, per la capacità di incentivare negli studenti la giusta motivazione, di supportarne le attitudini, di stimolarne l’amore per lo studio

Ma, nondimeno, tali eccellenti risultati sono il frutto dell’impegno, serio e costante, degli studenti, della loro intelligente curiosità che li porta a ricercare e praticare le novità, della loro passione e determinazione e della loro fondamentale ed insostituibile energia.

Anche, e soprattutto, agli studenti, a tutti gli studenti di questa Scuola, voglio dire la mia enorme soddisfazione ed il mio “grazie” e far sentire loro tutto il mio supporto ed il mio apprezzamento, perché, aldilà di ogni se pur soddisfacente risultato, stanno dimostrando nei fatti di avere tutte le carte in regola per affrontare sempre nuove sfide e cogliere sempre nuove opportunità. “L’uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre” (Confucio) E allora: ad maiora!"

E l'istituto Internazionale per gli alti studi scientifici, in collaborazione con il dipartimento di fisica dell'Università di Salerno, ha bandito, per onorare la memoria dell'eminente scienziato ed educatore Eduardo R. Caianiello, un concorso per l'assegnazione di tre "Premi Eduardo R. Caianiello".

Al concorso hanno partecipato gli studenti che frequentano l'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Esso consiste nella risoluzione di alcuni problemi di matematica e fisica, di cui una traccia sarà in inglese.