La Provincia di Avellino presenta "Biblioteca e Museo Summer edition" Un'offerta culturale pensata per tutti i gusti e tutte le età tra cinema, letture ed eventi

“Biblioteca e Museo Summer edition” è il ricco programma di iniziative della Provincia di Avellino, che per la prima volta ha voluto mettere insieme le attività e gli eventi estivi del Museo Irpino e della Biblioteca Provinciale “S. e G. Scipione” per creare un’unica offerta culturale pensata per tutti i gusti e per tutte le età, dai più piccoli ai più grandi!

Ogni giorno della settimana sarà dedicato a una o più attività: dalla scienza sperimentale allo scavo archeologico, dal cinema alle letture, dal teatro alla letteratura passando per il gioco degli scacchi. Saranno inoltre realizzati speciali tour guidati alla scoperta delle collezioni del Museo e sarà aperta al pubblico la sala consultazione della Biblioteca Ragazzi per tornei di giochi di gruppo o da tavolo.

Eventi organizzati in collaborazione con autori e artisti non solo locali ma anche nazionali, e con associazioni del territorio come Scienza Viva, i Circoli scacchistici di Montella e Avellino e la Compagnia dei Tragicamente comici con Maurizio Merolla, arricchirà ulteriormente questo calendario.

Un’offerta culturale ampia, sintesi di un lavoro sinergico dell’Ente Provincia, guidato dal Presidente Rizieri Buonopane, e il Coordinamento Tecnico- Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca provinciale S. e G. Capone, per valorizzare il patrimonio storico-architettonico della Provincia stessa.

Tutte le attività si svolgeranno nelle due sedi storiche del Palazzo della Cultura e del Carcere Borbonico, idealmente unite in un unico grande polo culturale dove poter trascorrere l’Estate!