Premio Ettore Scola, riapre l'Eliseo con Virzì, Albanese e Margherita Buy Venerdì l'apertura della Casa del Cinema con la prima edizione del premio dedicato al regista irpino

Il Premio Ettore Scola apre ufficialmente, dopo anni di abbandono e degrado, l’ex Cinema Eliseo. L’evento è stato presentato questa mattina al Comune di Avellino, alla presenza del direttore artistico, il grande regista italiano Giovanni Veronesi e del sindaco Gianluca Festa, entusiasta dell’evento che vedrà la presenza dei grandi nomi del cinema italiano. «Ho voluto individuare uno tra i maggiori registi italiani del momento Giovanni Veronesi, come direttore artistico di questa manifestazione - ha sottolineato il sindaco - e direi che i nomi di Antonio Albanese, Margherita Buy e Paolo Virzì, un’assoluta eccellenza nel panorama cinematografico internazionale, diano prestigio al Premio come riconoscimento alla storia di Scola. La nostra terra deve rendere omaggio ai suoi irpini».

La Fondazione cultura

«Dopo la manifestazione sarà il momento della Fondazione: credo un paio di settimane riusciremo a convocare il Cda e poi è già in programma una rassegna cinematografica perché è ovvio che l’Eliseo rimane la casa del cinema. Quindi, potremmo assistere a manifestazioni teatrali anche a mostre a livello internazionale prevista per Natale».

L’ex Cinema aperto alle associazioni

«La fondazione non è né del sindaco Gianluca Festa e della comunità e quindi siamo pronti ad accogliere ogni contributo, disponibili come abbiamo sempre fatto in questi anni a raccogliere idee, proposte e suggerimenti, per manifestazioni ma anche per iniziative, quindi aperti anche alle associazioni».

L'appuntamento, quindi è per venerdi, alle 20.30 con il taglio del nastro. Poi sabato la serata della premiazione. A ritirare il premio i tre attori: Buy, Albanese e Virzì.