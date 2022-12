Architettura, successo di pubblico all'apertura della mostra ZITOMORI Resterà visitabile al Carcere borbonico fino al 14 gennaio

Successo di pubblico per la mostra “ZITOMORI, Architettura senza definizione di confine” che si è aperta il 12 dicembre nella Tholos del Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico di Avellino che resterà visibile fino al prossimo 14 gennaio. La mostra, fortemente voluta dalla moglie del compianto Maurizio Zito, è stata patrocinata dall’Ordine degli architetti PPC di Avellino. La mostra racconta l’esperienza artistica dello studio ZITOMORI, fondato dal noto architetto irpino Maurizio Zito e dalla moglie Hikaru Mori, con la produzione di numerosi progetti in Italia, oggi ammirabili nel suggestivo complesso dell’ex carcere borbonico di Avellino. Spesso i lavori di ZITOMORI sono stati definiti “opere senza tempo” e danno la sensazione che sono sempre esistiti nel luogo in cui sono stati realizzati.