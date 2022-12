"Tempo e realtà", si presenta il libro di Morano con Rotondi e Landolfi Appuntamento domani, 16 dicembre, al Museo Irpino alle 18.30

Venerdì 16 Dicembre alle ore 18 e 30 presso la sala Penta del Museo Irpino ad Avellino verrà presentato il volume di Sabino Morano “Tempo e Realtà”.

Oltre all’autore interverranno l’Avv. Ettore de Conciliis, l’On. Mario Landolfi, il prof. Sergio Barile e l’On. Gianfranco Rotondi.

Morano, fondatore dell’associazione “Primavera Meridionale”, punta a lanciare l’idea di una “aggregazione intellettuale organizzata”, capace di sviluppare profonde riflessioni su un presente incerto e sempre più privo di direttrici politiche in grado di interloquire con le posizioni non rappresentate e quei mondi esclusi dal progressismo globalista della “Governance”. Solo una rinnovata forza di “volontà” potrà rompere quei lacci imposti da pseudoscienze e pseudomorali che troppo spesso hanno signoreggiato come “verità”, e che mal celano, invece, una reale regia ideologica.