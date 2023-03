Il liceo Mancini di Avellino premiato alla Feltrinelli di Milano Carmen Guerriero e Ciro Francesco Spiniello si aggiudicano il Premio Inge Feltrinelli

Carmen Guerriero e Ciro Francesco Spiniello si aggiudicano il Premio Inge Feltrinelli.

Sono stati loro i protagonisti della cerimonia del Premio che si è tenuto a Milano. Un'iniziativa che vuole raccontare il mondo, difendere i diritti promosso da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Gruppo Feltrinelli.

Il premio è rivolto a persone di genere femminile e alle nuove generazioni che si propone di premiare tre linguaggi – quello dell’inchiesta giornalistica, quello del libro (tra fiction e non fiction) e quello dei podcast".

Tra le sceneggiature di podcast proposte dalle scuole superiori italiane nella sezione “Diritti in pratica”, ad aggiudicarsi il primo posto è “PUNTOACAPO”, il lavoro curato dalla classe 4D del Liceo Scientifico Pasquale Stanislao Mancini di Avellino che ripercorre, tra avversità e pregiudizi, il lungo e complesso itinerario di integrazione di donne rifugiate approdate in lrpinia in cerca di libertà. A salire sul palco, insieme agli alunni, le docenti Manuela Muscetta e Lucrezia Vitale che hanno curato il progetto. Nel corso della manifestazione è stato proiettato il video di presentazione realizzato a cura della classe 4ªD .