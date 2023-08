Ariano, notte di stelle con la voce internazionale di Jany McPherson Stasera la nota pianista si esibirà al Museo Civico, un colpo a sorpresa dell'ultimo minuto

Colpo a sorpresa dell’estate arianese. L’Amministrazione comunale arricchisce la notte bianca, di stasera 10 agosto, della presenza di una star internazionale, la pianista cubana Jany McPherson che si esibirà in piano e voce al Museo Civico e della Ceramica di via d’Afflitto.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 21.00. Vista la ridotta capienza della sala, l’ingresso sarà contingentato, fino ad esaurimento posti a sedere.

Jany McPherson è una pianista, compositrice e cantante di straordinario talento, molto originale nel fraseggio e nel linguaggio improvvisativo. L'innato senso ritmico della sua nativa Cuba, la toccante intensità interpretativa delle sue ballate e le travolgenti progressioni armoniche e melodiche della sua musica ne fanno un'artista dalla firma assolutamente unica.

La McPherson si è ormai imposta all'attenzione della scena jazz internazionale, suonando in venue prestigios di tutto il mondo. Di particolare rilievo è la sua recente collaborazione con JOHN McLAUGHLIN, che l'ha voluta come "Special Guest" in alcuni concerti del suo tour estivo 2022 (North Sea Jazz Festival, Montreux Jazz Festival e altri). Jany McPherson e JOHN MCLAUGHLIN si sono inoltre esibiti IN DUO al Teatro Real di Madrid il 30 luglio 2022, nell'ambito dell'Universal Music Festival, per il tributo a Paco De Lucia. Un sodalizio artistico che McLaughlin ha voluto perpetuare, invitando nuovamente la McPherson per i suoi nove concerti del "The Liberation Tour", previsti per l'ottobre 2023 in Europa.

Il 6 ottobre uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album, intitolato “A long way”. Nata a Guantánamo, dopo un'eccellente carriera costruita a Cuba, dove ha ricevuto il prestigioso premio "Adolfo Guzmán" e dove ha collaborato con artisti come Omara Portuondo e Buena Vista Social Club, l'Orchestra Anacaona, Alain Pérez e molti altri, McPherson ha scelto la Francia come luogo di residenza. Autentica show woman e straordinaria interprete sul palco, ha collaborato con artisti come John Mclaughlin, Mino Cinelu, Andy Narell, André Ceccarelli, Didier Lockwood, Antonello Salis, Orlando 'Maraca' Valle, Pierre Bertrand, Nicolas Folmer, solo per citarne alcuni.