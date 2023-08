Addio ad Andrea Massaro, l'uomo che ha scritto la storia di Avellino E' stato l'ultimo Direttore dell'Archivio Storico. Un punto di riferimento per la cultura in città

Avellino piange la scomparsa di Andrea Massaro, per una vita impegnato nell' opera di conservazione e promozione del patrimonio storico della città. Classe 1938, origini casertane, Massaro è stato l'ultimo Direttore onorario dell'Archivio Storico del Comune di Avellino. La sua morte rappresenta una grave perdita per la comunità avellinese. “Addio allo storico dal sorriso mite, l’uomo dal piglio educato, l’amico dal cuore generoso – scrive sui social Luca Cipriano - Scompare un pezzo importante della storia della città di Avellino, a cui Andrea ha dedicato tutta la vita, 30 libri, centinaia di eventi e una infinita passione. La ricerca del dettaglio, della curiosità, dell’episodio o del personaggio sono stati il tratto distintivo di uno storico gentile che ha permesso alla nostra comunità di avere memoria, passato e presente. Mancherai ancora di più nel vuoto assordante di un’estate canterina, in una città senza più identità”.