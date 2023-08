Avellino capitale della musica popolare, Festa: "Una magia in via Matteotti" E stasera visite nei cunicoli

"Avellino ieri sera è diventata l’epicentro della danza e della musica popolare del Mediterraneo.". Così il sindaco Gianluca Festa nel suo aggiornamento social sulla pagina facebook, traccia un bilancio della serata di ieri in centro.

"Con Ambrogio Sparagna e la sua orchestra, Toni Esposito, Peppe Servillo, Ziad Trabelsi e i Solisti di Montemarano, la prima tappa delle Sei Notti di Venere ha fatto vibrare i cuori dei tanti appassionati che si sono ritrovati sotto il palco di una via Matteotti, gremita di gente come non si vedeva da tempo, per ascoltare le sonorità coinvolgenti e ballare sui ritmi travolgenti provenienti dai Sud del Mondo.

E stasera si va nel cuore del Centro storico con un doppio appuntamento ai Cunicoli longobardi e alla Cripta del Duomo che si annuncia imperdibile.". Conclude il sindaco.