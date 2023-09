Avellino Summer Festival: teatro sotto le stelle nel Parco del Gesualdo Quattro giorni di appuntamenti da non perdere

Dal 31 Agosto al 3 Settembre 2023 presso il Parco del Teatro Carlo Gesualdo

Si annuncia un evento imperdibile per gli appassionati di teatro nella città di Avellino. L'Avellino Summer

Festival ripropone anche quest'anno una rassegna teatrale eccezionale, da non perdere. Le

rappresentazioni si terranno dal 31 agosto al 3 settembre presso il suggestivo Parco del Teatro Carlo

Gesualdo. Un'opportunità unica per immergersi nella magia del teatro sotto le stelle.

Programma Completo

31 Agosto: Salvatore Mazza e la Compagnia Teatrale Clan H presenteranno "Anfitrione", commedia di

Plauto. L'Anfitrione (Amphitruo) è una commedia, in cinque atti e un prologo, scritta dall'autore latino

Plauto. L'opera trae il titolo da uno dei protagonisti, il comandante dell'esercito tebano Anfitrione, mentre

gli altri personaggi sono gli dei Giove e Mercurio, i mortali Alcmena e Sosia, rispettivamente moglie e servo

di Anfitrione, oltre a due personaggi di contorno: il pilota Blefarone e la serva Bromia. Di solito le commedie

rappresentavano fatti riguardanti personaggi popolari, non divinità o soggetti mitici, di cui si occupava

invece la tragedia; per questo motivo lo stesso poeta definisce nel prologo, per bocca di Mercurio, la sua

opera una tragicomoedia.

1 Settembre: La Compagnia Teatrale Clan H tornerà in scena con "Oltre il Vento" sotto la regia di Lucio

Mazza. Un viaggio emotivo che promette di tenere il pubblico incollato alle poltrone.

2 Settembre: "Scherzi di Anton Cechov", a cura di Luigi Frasca. Lo spettacolo si compone di quattro

secheri l'orso, La domanda di matrimonio, I danni del tabacco e Tragico controvoglia, scritti da Cechov tra

il 1884 e il 1891, che si inseriscono nel genere musicale vaudeville. Quattro atti unici, pieni di tagliente

ironia e sagace critica al decadimento dei valori morali e intellettuali della società russa di fine ottocento.

3 Settembre: Limina Teatro chiuderà la rassegna con "Coriolis Effect" diretto da Clif Imperato, trucco di

Francesca Lallo, un'opera che promette di essere tanto avvincente quanto intellettualmente stimolante.

Dettagli dell'Evento

Luogo: Parco del Teatro Carlo Gesualdo

Data: Dal 31 agosto al 3 settembre 2023

Ora: Tutti gli eventi inizieranno alle 21.00

Ingresso: Gratuito per tutti gli spettatori

Saranno quattro serate indimenticabili, che promettono di offrire un'esperienza teatrale di alta qualità,

completamente gratuita.