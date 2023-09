"Avellino Jazz": cinque giorni di concerti nel Parco del Teatro Gesualdo La rassegna dal 6 al 10 settembre

A trent’anni dalla nascita, torna in grande stile l’appuntamento con “Avellino Jazz”. Da oggi, 6 settembre, e fino al giorno 10, nella suggestiva location del Parco del teatro “Carlo Gesualdo”, il capoluogo si riapproprierà della più prestigiosa rassegna musicale dedicata al Jazz.

Il festival è organizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Avellino, guidato da Laura Nargi, con la direzione artistica gratuita dell’associazione “Fond Mus It”.

Saranno 5 giorni di grande musica e forte coinvolgimento. La rassegna porterà in città artisti provenienti dai paesi più disparati: Italia, Spagna, Gran Bretagna, Olanda e Stati Uniti, che daranno vita ad una serie di concerti di grande valore musicale, tra sperimentazioni e contaminazioni sonore uniche ed irripetibili. Da Elliot Sharp a Violeta Garcia, fino Jaap Blonk. Il programma prevede inoltre la presenza di artisti Italiani di grandissimo spessore, quali Giovanni Guidi, Antonio Raia e Hobby Horse.

Come detto, “Avellino Jazz” è giunto al suo trentennale. Era l’estate del 1993, infatti, quando ad un gruppo di amici decise di dar vita ad una rassegna che nel tempo si è trasformata in un appuntamento fisso e prestigioso per la città di Avellino.

«E’ con grande piacere – dichiara la vice sindaco con delega al Turismo, Laura Nargi – che abbiamo organizzato questa rassegna di caratura internazionale. Con “Avellino Jazz”, alziamo ulteriormente l’asticella della programmazione culturale, musicale e turistica nella nostra città. Se, con “Le sei notti di Venere”, abbiamo collocato Avellino al centro della scena nazionale per la musica popolare e mediterranea, con “Avellino Jazz”, faremo altrettanto, puntando forte su un genere musicale che qui verrà interpretato da artisti di grande talento e assoluto richiamo».

La strategia perseguita dall’Assessorato al Turismo resta legata alla forte volontà di fare cultura nei luoghi più belli del capoluogo. «In questo caso – aggiunge Nargi – coniughiamo il binomio musica-bellezza all’interno del Parco del Teatro “Gesualdo”. Un vero e proprio tesoro del nostro centro storico, riqualificato e restituito alla fruizione dei cittadini, che potranno godere di questo luogo stupendo in un’atmosfera resa magica dal grande jazz d’autore».

«Sin dal 2009, quando ho conosciuto questo festival per la prima volta, ne ho ammirato la grande qualità e la forte capacità di coinvolgere attivamente le persone. – afferma il pianista Giovanni Guidi – Ringrazio il Comune di Avellino e l’associazione “Fond Mus It”, perché siamo davvero di fronte ad un programma unico e di altissimo livello. Questo Festival – conclude Guidi - guarda alla contemporaneità ma anche al futuro, nel segno della ricerca e della sperimentazione, e vedrà esibirsi grandi artisti internazionali e nazionali, con una nutrita presenza di donne».

IL PROGRAMMA

Mercoledì 6 settembre - ore 20:30 - Chiesa del Carmine

Giovanni Guidi piano solo

Antonio Raia "Alone, not lonely"

Giovedì 7 settembre - ore 20:30 - Parco del Teatro “Gesualdo”

Violeta Garcia

Sonic Alliances

Venerdì 8 settembre - ore 20:30 - Parco del Teatro “Gesualdo”

Virginia Genta ASS -Amplified Soprano Sax

Hobby Horse

Sabato 9 settembre - ore 20:30 - Parco del Teatro “Gesualdo”

Jaap Blonk – Dr Voxoid’s Next Move

Sciarma Music

Domenica 10 settembre - ore 20:30 - Parco del Teatro “Gesualdo”

The Clinamen

Crossroads Improring