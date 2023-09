Avellino, obiettivo Eco Turismo: confronto al Circolo della Stampa Giovedi 14 settembre focu su tutela degli animali e dell'ambiente

Giovedì 14 settembre, presso il Circolo della Stampa di Avellino alle ore 18, si terrà un convegno dal titolo "Sviluppo dell'EcoTurismo, puntiamo l'obiettivo sugli animali e sull'ambiente non sul mirino dei fucili". Il convegno promosso da Sara Spiniello, referente della Regione Campania Cadapa ed In Ricordo di Lacuna, sarà moderato da Titti Festa e Francesco Marrazzo.

Ma cos'è l'ecoturismo? È una forma di turismo che si basa sull'esperienza e il rispetto per l'ambiente e gli animali. Il suo obiettivo principale è quello di promuovere la conservazione della natura, incentivando una fruizione sostenibile delle risorse naturali e culturali presenti in un determinato territorio.L'ecoturismo si caratterizza per offrire esperienze autentiche e coinvolgenti, permettendo ai visitatori di entrare in contatto diretto con la natura e la cultura dei luoghi visitati. Attraverso attività come il trekking, l'osservazione della fauna e della flora, il kayak o il volontariato, gli ecoturisti possono apprezzare la bellezza e la fragilità degli ecosistemi, diventando consapevoli dell'importanza della loro conservazione.Attraverso questa forma di turismo responsabile, è possibile creare un circolo virtuoso in cui il turismo diventa uno strumento di sviluppo sostenibile e di protezione dell'ambiente, garantendo al contempo un'esperienza unica e significativa per i visitatori, mettendo al centro l'interazione armoniosa tra le persone e l'ambiente circostante, promuovendo la conservazione delle risorse naturali, il rispetto per la cultura locale e il benessere delle comunità ospitanti.

Durante il convegno, verranno affrontati diversi temi di estrema rilevanza legati alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela degli animali. Saranno discussi progetti e strategie per promuovere un turismo responsabile e sostenibile, che permetta di valorizzare le bellezze naturalistiche della nostra regione senza nuocere all'ecosistema.

Al convegno sarà presente come ospite straordinario l'Avvocato Angelo Melone Console della Repubblica Democratica e avrà una ricca scaletta di ospiti come Gerardo Basile, Guida Ambientale escursionistica Terre di Mezzo Viaggi a Passo d'Uomo, Nello Nocerino architetto e docente, Vittorio D'Alessio Sindaco di Mercogliano, Vincenzo Ciampi consigliere regionale e Carmen Di Lauro deputata.