De Sanctis- Caruso: due mondi a confronto Ciclo di convegni a Montefusco

L’Associazione Serenella Night di Montefusco (Av) in collaborazione con l’Associazione Musicale Internazionale “Johannes Brahms” si è fatta promotrice del Ciclo di Convegni Itinerante dal titolo “Francesco De Sanctis & Enrico Caruso: Due Mondi a Confronto”

Il Progetto, finanziato con la L.R. n. 7/2003, contributi per la promozione culturale anno 2023", nasce dalla volontà di proporre una programmazione di attività culturali e artistiche legate a tre diversi filoni tematici, strettamente correlati tra di loro, volti a interessare, al contempo, un pubblico più adulto e un pubblico più giovane.

In quest’ottica, l’Associazione ha pensato di proporre un Ciclo di Convegni Itinerante, programmato in quattro date e precisamente dal 5 al 26 novembre 2023.

Il Ciclo di Convegni celebra i 140 anni dalla scomparsa dello scrittore Francesco De Sanctis, avvenuta a Napoli il 29 dicembre del 1883, e i 150 anni dalla nascita del celebre tenore Enrico Caruso, avvenuta a Napoli il 25 febbraio del 1973. Il confronto tra due mondi, tra due contesti artistici diversi, tra due personalità diverse che vivono e si muovono in contesti diversi. Il Ciclo di Convegni intende celebrare le due vite messe a confronto, i due contesti messi l’uno di fronte all’altro, due personalità artistiche differenti.

Interverranno:

dott.ssa Elisabetta de Feo: Relatrice sulla figura di Francesco De Sanctis

Maestro Gianluca Di Donato: Relatore sulla figura di Enrico Caruso

Maestro Antonio Petrillo: Tenore

Presidente Associazione Serenella Night Ivan Iarrobino: Coordinatore e Moderatore

Sarà presente il Sindaco di Montemiletto dott. Massimiliano Minichiello e l’Amministrazione Comunale e le rappresentanze istituzionali del territorio.

Il Convegno prevede alla conclusione dei lavori, una performance musicale condotta dal M.° Gianluca Di Donato al Pianoforte e dal M.° Antonio Petrillo Tenore

Closing Aperitif di ringraziamento.

L’Associazione.

L’Associazione Serenella Night nasce dalla volontà di un gruppo di giovani professionisti, amanti dell’arte, e della musica in particolare, che si sono uniti per perseguire in primis progetti di valorizzazione e promozione del territorio. L’Associazione nasce per rendere omaggio ad un amico scomparso prematuramente, chiamato dagli amici proprio Serenella, amante della musica, dell’arte e della cultura in generale.

Da sempre appassionato di musica il Presidente dell’Associazione Ivan Iarrobino, attento alle esigenze e dinamiche del territorio, si occupa di promozione e valorizzazione del territorio.