Gesualdo, standing ovation per Ranieri. Festa: grande artista a cui voglio bene Il sindaco commenta l'apertura del comunale di Avellino

"Un grazie di cuore a Massimo Ranieri, artista eccezionale per il quale nutro grande affetto e stima.Sono contento di aver scelto lui per la “prima” stagionale al Gesualdo, è stata una partenza di straordinaria qualità ed intensità artistica e musicale.Ieri ci ha regalato una serata indimenticabile, al termine della quale tutto il pubblico gli ha tributato una meritata standing ovation". Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa commenta la prima del teatro Carlo Gesualdo." Uno straordinario Massimo Ranieri ha tenuto così a battesimo la nuova stagione del “Gesualdo”. Il suo attesissimo spettacolo, il primo di un cartellone ricco e variegato, ha fatto registrare subito il tutto esaurito a riprova dell’incredibile feeling che si è instaurato in questi anni tra il pubblico avellinese e il suo Teatro. Le intramontabili canzoni del suo repertorio, una serie di graditi inediti, i momenti recitati e gli esilaranti sketch hanno scandito una serata fantastica all’insegna del grande varietà. E questo è solo l’inizio". Conclude Festa.