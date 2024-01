Protocollo d’Intesa per un'Accademia Internazionale di Alta formazione musicale Domani la presentazione, alle ore 10.00, presso la sala conferenza della Biblioteca di Montevergine

Un accordo tra l'associazione "I Virtuosi Napoletani", che svolge attività di formazione e promozione della cultura musicale nel territorio della Regione Campania e a livello Internazionale, l’Istituto Comprensivo "Mercogliano", con sede a Mercogliano,via Aldo Moro, che ha il compito di diffondere nel territori lo sviluppo dell'educazione musicale, l' Abbazia del Loreto che rappresenta da secoli un alto e rilevante punto di riferimento spirituale, di storia, di arte, con iniziative di valore devozionale e culturale di respiro nazionale ed internazionale; la Biblioteca Statale di Montevergine, annessa al Palazzo Abbaziale di Loreto, una delle undici biblioteche pubbliche statali "speciali" annesso ai "monumenti nazionali", rappresenta un contesto di straordinario valore culturale; il Comune di Mercogliano è sempre sollecito e collaborativo in tutte le iniziative tese a promuovere e diffondere la cultura nel territorio e l'Istituto Maria SS. Montevergine Suore Benedettine Mercogliano, punto di riferimento sociale e culturale per l' intera comunità.

Obiettivo dell'Associazione I Virtuosi Napoletani è quello di istituire un’ Accademia Internazionale di Alta formazione Musicale presso l'Istituto comprensivo di Mercogliano per i giovani Irpini e della Campania, tesa a sviluppare un complesso di attività che preveda gradualmente rapporti e convenzioni con altri comuni dell'Irpinia, per valorizzare i giovani talenti del territorio Irpini.

“Dobbiamo interpretare e divulgare la musica come strumento di comunicazione universale in una società orientata all’omologazione culturale, la musica costituisce un segno significativo che non si sofferma sull’ordinario, ma va oltre e invita ciascuno a far leva sui propri pensieri, sui propri sentimenti. Occorre, insomma, riconoscere nella musica l’espressione, lo splendore e il fascino. La comunità benedettina di Montevergine è: prossimità, vicinanza, lungimiranza, promozione di un elevato livello di umanità e responsabilità, verso il prossimo, anche attraverso la musica” - afferma Riccardo Luca Guariglia Abate di Montevergine e Assisi.