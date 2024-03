"Work in progress", al Casino del Principe la mostra di Elena Rubino Nargi: «Portiamo la bellezza nei nostri luoghi del cuore»

Inaugurata al Casino del Principe la mostra di Pittura “Work in progress”, di Elena Rubino. La prima delle tre tappe del ciclo pittorico dell’artista irpina sarà fruibile nella suggestiva location messa a disposizione dal Comune di Avellino fino al prossimo 24 marzo. Ieri sera, il taglio del nastro del vernissage, alla presenza, tra gli altri, della vice sindaco con delega al Turismo, Laura Nargi.

Venti opere improntate a grande ricerca e capacità di giocare con i colori. Tele che disegnano un percorso interiore di crescita ed evoluzione: volti e corpi di donne, paesaggi marini o montani, nature morte e fiori, con un cromatismo voluttuoso che stimola forti emozioni. Una mostra voluta fortemente dalla vice sindaco Nargi, in uno dei luoghi del cuore della città di Avellino. Nella duplice ottica di promuovere l’arte ed al contempo il patrimonio storico-artistico della città.

«Ho apprezzato sin da subito le opere e lo stile di Elena Rubino. – evidenzia Nargi – Attraverso mostre di indubbio pregio come questa, puntiamo a far comprendere ai nostri giovani che possono e devono vivere appieno i luoghi storici della propria città, ricercando al contempo la bellezza che l’arte sa esprimere e le forti emozioni che suscita. Questa Amministrazione – ricorda la vice sindaco – ha promosso l’arte in tutte le sue forme, riuscendo a coinvolgere le scuole ed ottenendo grandi riscontri, con visitatori anche dalle regioni vicine. Se stimolati, i nostri giovani rispondono bene. – chiosa Nargi - Per questo, continueremo convintamente a lavorare in questa direzione».