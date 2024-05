E ti vengo a ricercare, Luca Pugliese approda all'università Bio-Medico di Roma Lo spettacolo del poliedrico artista irpino. Spettacolo di musica e parole in onore di Battiato

Si intitola E ti vengo a ricercare lo spettacolo del poliedrico artista irpino Luca Pugliese (musicista, cantautore, pittore, architetto) e del critico musicale Dario Salvatori dedicato a Franco Battiato. Un viaggio tra musica e parole unico nel suo genere che approda venerdì 10 maggio all’Università Campus Bio-Medico di Roma arricchito di un’altra prestigiosa presenza, quella di Max De Tomassi, storico conduttore di Radio Uno, nel ruolo di moderatore.

L’evento, al via dalle ore 20.00 presso il Piazzale tra PRABB e Trapezio (Università Campus Bio-Medico di Roma, via Alvaro del Portillo, 21 Roma), rientra nel palinsesto della “Settimana Sport, Arte, Scienza e Cultura” dell’università Campus Bio-Medico, importante momento di condivisione e festa all’insegna dello sport e della cultura quest’anno alla sua tredicesima edizione, che si terrà da lunedì 6 maggio a sabato 10 maggio nell’ambito delle iniziative della “Campus Life”, il programma di ateneo che offre la possibilità di coltivare i propri talenti anche al di fuori delle materie curriculari attraverso corsi, proposte culturali, momenti di aggregazione e occasioni di relazione sociale tra gli studenti, realizzando il progetto di una formazione integrale dello studente UCBM.

E ti vengo a ricercare è stato il primo progetto artistico dedicato alla memoria di Battiato. Nato nell’estate del 2021, a pochi mesi dalla scomparsa del cantautore siciliano, a oggi si fregia di molte e prestigiose tappe, tra cui quella all’Auditorium Parco della Musica di Roma del marzo 2022.

Fra i brani di Battiato, Luca Pugliese ha scelto per questo viaggio musicale quelli che più si addicono al suo modus sonandi, vale a dire alla sua session “one man band” fatta di voce, chitarra, percussioni a pedale, per creare un sound tecnicamente diverso da quello di Battiato ma comunque vibrante della sua essenza più autentica. Uno dei pezzi più cari a Pugliese, E ti vengo a cercare, è proposto con una variante significativa: ricercare anziché cercare, perché la trama di questo spettacolo dedicato alla figura del grande vate siciliano è un “cercare di nuovo” e un “cercare con zelo” qualcosa che già si è incontrato lungo il proprio cammino. Non a caso Luca Pugliese riconosce che senza l’ascolto quotidiano, per lunghi anni, della musica di Franco Battiato, probabilmente la sua vita avrebbe imboccato strade diverse da quelle dell’arte.

Nomadi, l’Era del cinghiale bianco, La cura, Radio Varsavia… Questi e molti altri ancora i capolavori di Battiato riproposti da Pugliese in versione totalmente acustica e commentati dalla voce di Dario Salvatori, una delle più autorevoli nel panorama della critica musicale italiana.

Per informazioni e iscrizioni all’evento: https://bit.ly/3QxAcvp e https://www.unicampus.it/evento/settimana-sport-arte-scienza-cultura-2024/ – Università Campus Bio-Medico di Roma, via Àlvaro del Portillo, 21, Roma.