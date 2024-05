Campionati di fisica: premiato a Napoli lo studente arianese Martin Molinario La cerimonia è avvenuta nel corso della presentazione della scuola superiore meridionale

Figura anche l'arianese Martin Molinario del liceo Pietro Paolo Parzanese tra gli studenti campani vincitori nelle selezioni per i campionati di fisica 2023-24. La cerimonia di premiazione è avvenuta nel corso della presentazione della scuola superiore meridionale a Napoli, all'istituto italiano per gli studi filosofici.

Le congratulazioni dal Parzanese: "Complimenti allo studente del nostro istituto, Martin Molinario che nella mattinata è stato premiato presso l’Istituto Italiano per gli studi filosofici a Napoli per essersi classificato nella fascia bronzo dei campionati di fisica."

Così da noi interpellato Martin Molinario: "Questo premio rappresenta per me un passo importante, non solo per Ciò che riguarda il risultato conseguito ma anche per il confronto che c’è stato con altri ragazzi miei coetanei sulla risoluzione dei questi quesiti di fisica. Ringrazio la mia professoressa Maria Pia Farisco per tutti gli insegnamenti dati che mi hanno concesso di ottenere una buona preparazione e anche all’Istituzione del Liceo Parzanese che ha permesso lo svolgimento di questo bel momento formativo, molto importante."