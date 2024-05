Ariano: Il De Gruttola in finale al concorso "Inventiamo una banconota" Un'ondata di orgoglio e creatività ha travolto il rinomato istituto arianese

Un'ondata di orgoglio e creatività ha travolto l'Ipseoa "De Gruttola" di Ariano Irpino, dove gli alunni della classe 3^ B hanno raggiunto un traguardo straordinario. Impegnati nel concorso nazionale "Inventiamo una banconota", promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con la Banca d'Italia, questi giovani talenti hanno dimostrato un'incredibile capacità di pensiero innovativo e visionario.

Il tema proposto, "Misurare la realtà", ha sfidato gli studenti a esplorare concetti complessi attraverso l'arte e il design di una banconota immaginaria. E l'impegno e la creatività degli alunni della 3^ B hanno conquistato l'attenzione delle giurie interregionali, superando la fase di selezione presso la sede della Banca d'Italia di Potenza, che comprendeva le regioni Puglia, Campania e Basilicata.

In un contesto competitivo che ha coinvolto più di mille scuole in tutta Italia, l'Ipseoa "De Gruttola" si è distinto come una delle tre finaliste interregionali per la scuola secondaria di secondo grado.

A guidare e ispirare gli studenti durante questa entusiasmante avventura, le docenti Carolina Nardone, Marialaura Sateriale e Antonio Boffa hanno svolto un ruolo fondamentale. Il sostegno della dirigente scolastica Tiziana Aragiusto ha ulteriormente consolidato l'impegno della scuola nell'offrire opportunità educative stimolanti e di alto livello.

Le giurie, composte da esperti della Banca d'Italia, rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e personalità illustri del mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo, hanno valutato con attenzione i bozzetti e le relazioni accompagnatorie, riconoscendo il talento e l'originalità degli alunni del De Gruttola.

Essere tra gli istituti scolastici regionali selezionati su oltre mille concorrenti in tutta Italia è un risultato straordinario, che conferma l'eccellenza e la dedizione dell'Ipseoa "De Gruttola" nel promuovere l'innovazione e lo sviluppo delle attività didattiche. Il premio di duemila euro rappresenta non solo un riconoscimento tangibile per gli studenti e le loro scuole, ma anche un incentivo prezioso per continuare a coltivare la passione per la creatività e il pensiero critico.

Questo straordinario successo è un tributo alla determinazione e alla bravura degli alunni della 3^ B, che hanno dimostrato che con impegno, talento e dedizione, ogni sfida può trasformarsi in un'opportunità di crescita e realizzazione. L'Ipseoa "De Gruttola" può essere fiero di questi giovani ambasciatori del cambiamento, pronti a lasciare il segno nel mondo con le loro idee brillanti e innovative.