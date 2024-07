Eccellenze del Sud 2024: premio speciale al prete filosofo padre Michele Bianco Eennesimo riconoscimento importante alla cultura dopo i vari traguardi internazionali

Ancora un riconoscimento importante per padre Michele Bianco in Irpinia, il sacerdote della serenità conosciuto in tutto il mondo per le sue grandi doti umane e il suo carisma, sempre al fianco degli ultimi e di persone in estrema difficoltà, spesso in preda alla sofferenza legata ad un malessere profondo generato da varie conflittualità. Un uomo straordinario stimato da tutti nel Santuario di San Ciriaco a Torre Le Nocelle in Irpinia, meta continua di pellegrini, dove vive insieme alla straordinaria mamma Maria e al fratello Edmondo, persona eccezionale anche lui dalle grandi doti umana.

Padre Michele Bianco, originario di Baselice in provincia di Benevento, docente universitario, ordinario di filosofia, perito in “re historica et archivistica” nella causa di canonizzazione del venerabile Giovanni Palatucci e autore di numerosi saggi filosofici e teologici, riceverà il prossimo venerdì 19 luglio ad Ercolano in provincia di Napoli il premio "Eccellenze del Sud 2024" a Villa Signorini. Evento condotto da Luca Abete con la presenza di Shara e Tony Tammaro.

Per padre Michele, il premio letteratura e spiritualità di Ercolano è l'ennesimo riconoscimento importante alla cultura dopo quelli internazionali Quasimodo "La terra impareggiabile?", Giovanni Paolo II, La valle dei Trulli, Einaudi, e altri ancora.

Un uomo della speranza padre Michele: umile e buono, dotato di grande carisma, che trascorse le sue giornate offrendo la sua vita per gli altri, fino a sollevare quanti come Cristo cadendo sotto il peso di una croce spesso non trovano più la forza per potersi rialzare da soli. E' questa la sua vera missione quotidiana.

Altri riconoscimenti verranno assegnati per la gastronomia a Peppe Guida, economia e mezzogiorno ad Amedeo Manzo, artigianato e mady in Italy E.Marinella, legalità Claudio Mazzanese e Fardella Mungivera, moda Gianni Molaro, giormalismo Francesca Silvestre, premio terronian Tony Tammaro. Premio eccellenze del sud alla carriera ad Angela Luce.