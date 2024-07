Piccoli ospiti Pangea, al via al progetto genitori/figli Il 17 luglio alle 18.00, presso la sede della Casa di accoglienza, si terrà un aperitivo sociale

La Casa di accoglienza per donne maltrattate “Antonella Russo”, grazie a Fondazione Pangea ETS, ha realizzato per la terza annualità il progetto Piccoli Ospiti Pangea. L’iniziativa, rivolta a donne e bambini ospiti della Casa Rifugio, ha offerto supporto genitoriale, rafforzando la relazione madre-figlio/a, attraverso attività laboratoriali di pasticceria e di fotografia.

La novità di questa terza annualità è stata l’organizzazione di una vacanza al mare destinata ai nuclei ospiti della Casa. Per le 4 donne e i 12 minori che hanno beneficiato della vacanza, è stata soprattutto una opportunità di sperimentarsi come famiglia, in autonomia, libertà e armonia. Il giorno 17 luglio alle ore 18.00, presso la sede della Casa di accoglienza, si terrà un aperitivo sociale e la mostra fotografica delle opere realizzate dalle donne e dai piccoli ospiti durante il laboratorio fotografico “Scatto matto”. Nel corso dell’evento saranno condivisi i risultati ottenuti e mostrate, attraverso le immagini, le storie delle donne e dei piccoli ospiti.