Il teatro Gesualdo apre le porte alla rassegna internazionale di musica Il 12 ottobre 2024 è la volta di Havana Nocturne ed Aymée Nuviola

Si apre il 12 ottobre 2024, la rassegna Musicale del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. La rassegna Teatro Gesualdo in Musica vedrà la presenza di artisti internazionali che per la prima volta si esibiscono nella città di Avellino. Uno sguardo completamente nuovo che l’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Laura Nargi ha fortemente voluto ed auspicato; un’idea di come diversificare l’offerta culturale che ha il chiaro intento di coinvolgere le realtà che da anni operano nel territorio e che segna il debutto di un nuovo percorso per le politiche culturali cittadine.

Con la direzione artistica di Luciano Moscati, presidente dell’Associazione I Senzatempo, che aveva già diretto le Notti di Cinema e Musica al Parco, il teatro Gesualdo vivrà le atmosfere di musicisti di ogni parte del mondo, capaci di accontentare i gusti di un pubblico sempre più vasto, portando sul palco atmosfere calde ed accoglienti e rendendo l’autunno Avellinese carico di aspettative e di novità. Il 12 ottobre 2024 è la volta di Havana Nocturne ed Aymée Nuviola, che traporterà sul palco le atmosfere caraibiche e le sonorità tipiche della cultura latino-americana.

“Le canzoni contenute in Havana nocturne – racconta Nuviola – costituiscono innanzitutto le tappe di un affascinante viaggio nella memoria musicale della capitale cubana in cui sono nata ed ho trascorso l’infanzia prima di emigrare; ma vogliono essere soprattutto un tributo a quella indimenticabile epoca in cui le notti di Cuba erano riempite dalle note romantiche e sensuali del filin” Traduzione ispanica del termine anglosassone feeling, el filin cui fa riferimento Aymée Nuviola è una particolare rivisitazione, molto influenzata dal jazz statunitense, del bolero, della canción e di altre forme della tradizione caraibica e a Cuba segnò un periodo di notevolissimo rigoglio musicale a cavallo tra gli anni Quaranta e Sessanta.

Le canzoni di Havana nocturne sulle quali è incentrato il concerto provengono, appunto, dal repertorio caldo e seducente di quei lontani decenni segnati da compositori e artisti straordinari come José Antonio Méndez, Niño Rivera, Alberto Domínguez, César Portillo de la Luz, Virgilio Expósito, Marta Valdés, Omara Portuondo e molti altri. Accompagnata da musicisti straordinari e da Kemuel Roig, Aymée realizzerà una narrazione da lasciare senza fiato, conducendo per mano lo spettatore oltre il tempo e lo spazio.

La musica di questa Rassegna ha proprio l’obiettivo di superare ogni tipo di confine o limite, perché l’arte ha come massima aspirazione quella di aprire la mente e l’anima, superando ogni ostacolo fisico ed immateriale. I biglietti e gli abbonamenti per la rassegna sono in vendita sul circuito GO2 e presso il punto vendita Music Point, in Via Colombo, Avellino.