"Musica nei Borghi d'Irpinia": concerto a Summonte Domani l'appuntamento al Centro Congressi Don Alberto De Simone

Il Comune di Summonte è pronto ad accogliere un evento musicale di grande prestigio. Domani alle 19.30 il Centro Congressi "Don Alberto De Simone" sarà il palcoscenico del concerto "Musica nei Borghi d'Irpinia", realizzato in collaborazione con il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. "Protagonista della serata sarà l'Ensemble di strumenti antichi del Cimarosa, che proporrà un affascinante percorso musicale intitolato 'Il virtuoso e la sonata dal '600 al '700'. Un viaggio tra i secoli XVII e XVIII, affidato ai tre musicisti Vincenzo Corrado (violino barocco), Sergio De Castris (violoncello barocco) e Pierfrancesco Borrelli (clavicembalo).

"Questo concerto rappresenta un momento significativo per la nostra comunità. - ha spiegato il sindaco di Summonte, Ivo Capone - La musica, in particolare quella antica, trova in Summonte un contesto ideale, dove la storia e la tradizione si intrecciano. Ringrazio la dottoressa Maria Gabriella Della Sala, direttore del Conservatorio Domenico Cimarosa, per il prezioso supporto e la disponibilità dimostrata. La sinergia tra il nostro Comune e il Conservatorio rafforza l'offerta culturale del territorio e valorizza la nostra identità".

"L'evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è un'opportunità unica per il pubblico di vivere un'esperienza musicale di qualità, immersi nelle suggestive atmosfere del borgo irpino. Una collaborazione, quella con il Conservatorio Cimarosa, che conferma la volontà del Comune di Summonte di investire in cultura, puntando su iniziative di alto livello. Una serata imperdibile, dove la tradizione musicale del passato rivivrà attraverso strumenti antichi e sonorità senza tempo".