Cultura ed arte per abbattere violenze di genere, ecco la strategia di Arci Martedì 19 novembre, presso il Casino del Principe, dalle 9.00 alle 14.00

Martedì 19 novembre, presso il Casino del Principe, dalle 9.00 alle 14.00, spettacolo teatrale “Il limite ignoto” e mostra “Com’eri vestita? - Storie di Violenza” rivolto alle scuole della provincia di Avellino. Quello di Novembre sarà, un mese volto ad informare e sensibilizzare la comunità con strumenti alternativi quali il teatro e l’arte. Un appuntamento che si ripete per la seconda volta e speriamo diventi un format ben preciso per la nostra realtà e le reti coinvolte. dichiara Sara Plutino, responsabile dell’Arci per l'area di genere.

Il programma della mattinata prevede l'alternanza dei gruppi scuola tra lo spettacolo teatrale sul consenso e la mostra sulla violenza alle donne che a partire dallo scorso marzo sta girando tra i nostri circoli e nei luoghi dell’irpinia suscitando interesse e curiosità.

Parlare di questi temi -consenso, violenza di genere e sessuale, relazioni e stereotipi- è fondamentale, soprattutto alle future generazioni perché sono privi di luoghi in cui se ne parli con professionalità e liberamente. Non solo per gli studenti e le studentesse ma anche l'intera comunità potrà partecipare nuovamente all'esperienza del teatro partecipativo, grazie alla replica serale del 18 Novembre, presso il circolo Arci Fortapasc alle ore 20.30.

L’importante è prenotare il proprio posto, dato gli spazi limitati. Tutte le info saranno disponibili sui canali comunicativi dell’Arci Avellino. L’evento è patrocinato dal Comune di Avellino che ha messo a disposizione le sale del Casino del Principe.