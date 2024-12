Scuola Cipolletti, gli alunni festeggeranno il Natale al Roseto di Avellino "Sarà l'occasione per ricordare con affetto il compianto professore Gaetano Criscitiello"

Lunedì gli alunni della Scuola Istituto Bilingue Giosuè Cipolletti festeggeranno il Natale alla Casa di Riposo "Il Roseto" di Avellino. "Sarà l'occasione per ricordare con affetto il compianto professore Gaetano Criscitiello che della Cipolletti è stato il direttore delle attività didattiche. - si legge nella nota - Con lui la Cipolletti ha potuto attingere alle radici della pedagogia contemporanea. Da lui lo stimolo e la guida verso traguardi sempre più alti, fino alla Cipolletti, una scuola di preparazione alle sfide future che attendono i bambini di oggi, uomini di domani. Al centro della crescita dei nostri alunni, il professore Criscitiello mise lo studio della lingua inglese e i primi rudimenti di quella spagnola. E proprio in lingua inglese i nostri piccoli alunni reciteranno per la gioia delle famiglie e di chi li ama. Sarà bello vederli alle prese con questa esperienza altamente formativa. Siamo felici di incontrarvi e di poterci scambiare gli auguri di Natale".