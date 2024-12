Il vino tra mito e storia: ad Avellino il libro di Antonio Emanuele Piedimonte Il vino come cura tra alchimia, farmacia e medicina

"In vino sanitas, mito e storia. Il vino come cura tra alchimia, farmacia e medicina. La casa editrice Sub Rosa presenta ad Avellino il libro di Antonio Emanuele Piedimonte. L'appuntamento è per sabato 21 dicembre alle ore 17.00 nella chiesa dell'arciconfraternita dell'Immacolata concezione in piazza Duomo.

Modera Floriana Guerriero giornalista. Intervengono: Gianni Festa direttore Corriere dell'Irpinia, Giuseppe Di Bello giornalista La Repubblica, Florindo D'Onofrio neurologo, Alfredo Raimondo artista e autore, Antonio E. Piedimomte giornalista e saggista.