Avellino, Alberta De Simone presenta il libro "Le ragazze di via dei Fiorentini" Occasione anche per ricordare Rosanna Rebulla consigliere e assessore comunale di Avellino

di Paola Iandolo

Alcune donne che da ragazze sono state nel PCI PDS e che hanno mantenuto negli anni una relazione tra loro, un tempo compagne ora "vecchiette" scrivono insieme ricordi e riflessioni sugli anni in cui si ritrovavano in via dei Fiorentini, a Napoli, sede regionale del partito. Un libro da leggere e conservare...

Così l’onorevole Alberta De Simone annuncia l’incontro di oggi alle 16,30, nella sala blu del carcere borbonico, dove sarà, alla presenza di alcune delle coautrici, presentato il libro “le ragazze di via dei Fiorentini” scritto da Laura Capobianco, Sandra Macci e da lla stessa Alberta De Simone.

L’occasione vedrà anche un momento in memoria di Rosanna Rebulla, che nella sua carriera amministrativa come consigliere comunale ed assessore comunale impersonò i valori di cui il libro racconta. Intervengono il professore Antonio Tucci, l'onorevole Aldo Cennamo e concluderà l'incontro Alessandra Bocchetti del Centro Virginia Wolf.