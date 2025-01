Grottaminarda: arrivano due finanziamenti importanti della Provincia Ecco quali saranno i due obiettivi oggetto di riqualificazione

Con provvedimento presidenziale provinciale viene finanziato al comune di Grottaminarda un piano di interventi per 55 mila euro destinato a manutenzione e riqualificazione di beni e ambientale:

"Approvazione progetto di intervento di manutenzione e riqualificazione della biblioteca comunale Osvaldo Sanini all'interno del castello d'Aquino e lavori di riqualificazione e pavimentazione su spazio pubblico in via Angelo Antonio Minichiello".

Si tratta di un'azione di sinergia e sviluppo proposta dal comune di Grottaminarda su indicazione del consigliere provinciale Marcantonio Spera nonchè sindaco di Grottaminarda, con delibera di approvazione n° 264 del 23 dicembre 2024 da parte della Provincia, per l'utilizzo di un fondo provinciale.

L'amministrazione comunale, felice di questa prima parziale acquisizione di fondi provinciali auspicando di poter acquisire altri fondi aggiuntivi per l'annualità 2025 per il completamento della riqualificazione di via Angelo Antonio Minichiello, ringrazia il presidente della provincia Rizieri Buonopane ed estende il ringraziamento anche per l'auspicato prosieguo dell'impegno economico provinciale per il progetto Sirene che vede in azione l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Grottaminarda finanziato appunto dalla Provincia che sicuramente potrà essere prorogato per gli anni futuri a beneficio di tutte le comunità interessate al progetto.