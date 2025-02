Teatro Gesualdo: "Quando la vita era regolata dal cuore" Lectio magistralis di Umberto Galimberti

Nel mondo classico i sentimenti venivano trasferiti alle persone attraverso l’impiego della Mitologia. Il grande Olimpo della cultura greca forniva e ci restituisce ancora oggi tutta una gamma dei sentimenti umani, una fenomenologia delle emozioni, che possono tornarci utili in un tempo dominato dalla tecnica esasperata a cui si contrappone anche un linguaggio semplice e privo di connotazioni emotive.

Sabato 15 febbraio, alle ore 21, il Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino abbraccia il filosofo, saggista e psicanalista italiano Umberto Galimberti e la sua fortunatissima “Quando la vita era regolata dal cuore”.

Un modo per raccontare ad un pubblico ampio e variegato come il sentimento non sia una dote naturale, ma una virtù da acquisire ed accrescere attraverso la cultura, la letteratura, il teatro appunto. La “distanza” odierna dalle emozioni, dalla complessità del linguaggio in cambio di facili semplificazioni unite ad un uso senza freni della tecnologia, provocano una preoccupante e spaesante confusione emozionale.

In questa lezione-spettacolo il filosofo narra con fascino di emozioni e di risonanze emotive in una mappa di idee, riferimenti culturali e pagine della letteratura che risvegliano, emozionano in tempo anestetizzato dal digitale.

Galimberti è eccezionalmente accompagnato dal performer Raffaello Fusaro che interpreta con intensità ed energia alcune pagine della letteratura che hanno la capacità di ricordare come le emozioni vadano sempre re-imparate.

