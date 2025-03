Stefania Coppola: La vita che rinasce attraverso la poesia "Nata in Irpinia, è un’anima inquieta che trova rifugio nelle parole"

"E' arrivata la poesia". E' il titolo del libro della giovanissima poetessa irpina Stefania Andreottola Coppola che verrà presentato sabato 29 marzo alle 18.00 nella sala consiliare del comune di Andretta. L'iniziativa è stata organizzata dalla locale pro loco in sinergia con la comunità parrocchiale. Casa editrice: Controluna.

Interverranno Michele Ciasullo, Michele Miele sindaco di Andretta, Pietro Guglielmo presidente della pro loco e don Salvatore Sciannamea.

Sabato 5 aprile invece alle 18.15 sarà la volta di San Sossio Baronia nella sede della locale pro loco.

"Stefania A. Coppola tocca le corde più profonde dell’animo umano. Ogni verso narra un viaggio di introspezione tra la vastità dell’esistenza e l’intimità del dolore, raccontando il percorso poetico dell’autrice che affronta, insieme al padre, il tormento di una malattia che li separerà, trovando nella poesia la sua rinascita".

Così Stefania Coppola: "Grazie alla pro loco di Andretta, al presidente Pietro Guglielmo e al sindaco Michele Miele, per aver accolto il mio libro e per aver reso possibile questo incontro. Il 29 marzo alle 18 ci troveremo, le parole del mio libro prenderanno vita e condivideremo un frammento di vita e di poesia insieme!"

Nata in Irpinia, originaria di San Sossio Baronia, è un’anima inquieta che trova rifugio nelle parole. Laureata in scienze della comunicazione, ha cambiato la terra natia per l’Umbria, portando con sé un cuore appassionato e una mente poliedrica.

Con le sue parole gioca con le contraddizioni e dipinge paesaggi onirici, creando un mondo dove ragione ed emozione si fondono in un abbraccio inaspettato".