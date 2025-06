Pina Lambiase: La miss over che valorizza le eccellenze delle aree interne Una serata nel segno dell'amore e dei sentimenti più veri e sani.

Non conta l'età conta lo spirito e la vitalità. È la filosofia di Pina Lambiase, fantastica animatrice e organizzatrice di eventi mondani e di gala. Ancora una volta si è distinta per classe e charme in occasione della sua festa di compleanno.

Per la solenne ricorrenza del genetliaco Pina ha organizzato e curato nei minimi dettagli una serata nel segno dell'amore e dei sentimenti più veri e sani.

Fasciata in una elegante mise rosso fuoco, tempestata di strasse e brillanti, Pina ha raccolto attorno a sé gli affetti più cari e ricordato agli invitati che la famiglia è tutto, che solo la famiglia oggi resiste alle tempeste della società.

La serata è stata suggellata dalla voce e dalle note del pianobar di Gianni. Pina ha saputo animare, com'è nel suo mood, la serata rendendola esclusiva e memorabile