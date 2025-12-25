Il Ruggero II al Gomarus College di Groningen: così promuoviamo il territorio Intensa settimana internazionale per l'istituto superiore arianese

Intensa settimana internazionale per l'istituto superiore Ruggero II al Gomarus College di Groningen nei Paesi Bassi. Momenti indelebili per dieci studenti dell'istituto arianese accompagnati da due docenti.

Nell'ottica dell'innovazione didattica, realizzato e presentato un video documentario in lingua inglese, con l'utilizzo consapevole ed educativo dell'AI, caratterizzato da uno Storytelling che presenta e promuove il territorio arianese.

"Giornate particolarmente ricche di attività all'insegna del confronto tra coetanei, docenti e sistema scolastico, condividendo valori e cultura per essere cittadini d'Europa e del mondo.

Grazie alla fattiva collaborazione del gruppo di lavoro italiano ed olandese e all'ospitalità delle famiglie, è stato possibile vivere giorni immensi in un'atmosfera nuova ed insolita: dal recarsi a scuola in bicicletta, alle lezioni di cucina, arte e geografia in lingua inglese, a quella di olandese e pattinaggio sul ghiaccio, per poi scoprire paesaggi nordici ancora più incantevoli, considerando l'atmosfera natalizia.

E poi l'escursione ad Amsterdam, insieme agli studenti olandesi, piazza Dam, il mercato dei fiori, i canali e il museo di Anna Frank, hanno lasciato un ricordo indimenticabile nel cuore di ognuno".