Il giovane cantautore Pergola presenta il "concerto omaggio" alla sua città Venerdì 2 gennaio conferenza stampa di presentazione del concerto Live di Francesco Pergola

Francesco Pergola presenterà venerdì 2 gennaio alle 11:30 in una conferenza stampa presso lo Spazio Arena il suo "concerto omaggio" alla città di Avellino. La sua città, quella dove conserva gli affetti più cari e profondi legami di amicizia. Per questo, dopo aver portato il suo "STREAM" in varie rassegne musicali locali, tra cui lo Sponz Fest di Calitri, accompagnato da alcuni dei suoi musicisti, ha deciso di presentare l’album “Stream!” full band e dal vivo nella sua interezza riproducendo i suoni e le sonorità del disco, partendo proprio dalla città di origine, offrendo al suo pubblico

un evento gratuito che segna l’inizio di un preciso percorso nel mondo del live act.

L'evento si svolgerà il prossimo 9 gennaio al Cineteatro Partenio di Via Verdi a partire dalle 21 (apertura porte ore 19.45). Registrato in diversi importanti studi di registrazione, tra cui i Real World Studios fondati da Peter Gabriel, "Stream!", pubblicato da Stream Records, presenta un originale equilibrio tra sperimentazione e classicismo, abbracciando sonorità provenienti dalla world music, dall'elettronica, dal rock e dal pop. Un lavoro impreziosito da collaborazioni internazionali (da Simon Phillips a Ted Jensen).

Dal singolo onirico “Dove il sogno va” fino alla profondità di brani come “Terra di Utopia” o “Strade Perdute”. Un "sognatore", cosi' si definisce il giovanissimo cantautore avellinese . Nel 2019 attira l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori grazie a una rivisitazione elettronica del celebre brano “Rockin’ in the Free World” di Neil Young, che riscuote un ottimo riscontro nel mondo del clubbing.

Da quel momento si afferma come DJ e producer, esibendosi nei principali club italiani ed europei, spesso al fianco di nomi di riferimento della musica elettronica. Nel 2023 sceglie di intraprendere un nuovo percorso creativo: abbandona il mondo del clubbing per dedicarsi a una scrittura più intima e alla ricerca di un sound contaminato, che rifletta la fusione dei tanti universi musicali che lo ispirano. Dal 13 giugno 2025 è disponibile in fisico e in digitale “STREAM!” (Stream Records), il nuovo album di Pergola e questo viaggio da sognatore tradotto in musica e parole.