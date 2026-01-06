"The blue Gospel Singers": spettacolo dell'Epifania ad Avellino E' in programma alle 20.30 nel Santuario del Santissimo Rosario

"The blue Gospel Singers". It's the most Wonderful time of the year. E' lo spettacolo in programma questa sera, nel giorno dell'Epifania, alle 20.30 nel Santuario del Santissimo Rosario al corso Vittorio Emanuele. Iniziativa inserita nell'accordo per la coesione, progetto Natale ad Avellino, cultura in città e patrocinata dalla regione Campania.

Il repertorio spazia dal Gospel Contemporaneo, ri-arrangiato in chiave moderna ed originale, a quello inedito. Dai tributi ai più grandi artisti della musica pop internazionale come Queen, Michael Jackson, Tina Turner, Gloria Gaynor, Aretha Franklin, Stevie Wonder, ai Classici Natalizi in chiave moderna ed originale.

Nel loro Curriculum vantano premi e riconoscimenti nazionali, apparizioni Televisive su reti RAI – Mediaset e apparizioni cinematografiche. Più volte protagonisti di flash mob che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni dopo essere divenuti virali sul Web.

I The Blue Gospel Singers hanno all’attivo 2 dischi live incisi in collaborazione con Bnl di Napoli e Telethon. Attualmente si esibiscono nei migliori club, teatri e musei della Penisola.