"La gloriosa brigata Avellino": evento in memoria del prefetto Benedetto Fusco

Presentazione del colume a cura di Giovanni D'Avanzo.

L'iniziativa

Avellino.  

La federazione Ancr di Avellino, in collaborazione con la sezione Ancr di Avella e in memoria del compianto prefetto Benedetto Fusco, presenta il volume dal titolo "La gloriosa brigata Avellino" a cura di Giovanni D'Avanzo. Appuntamento al Circolo della Stampa, al corso Vittorio Emanuele 56 ad Avellino.

Intervengono:

Goffredo Covino presidente provinciale Ancr, Giovanni D'Avanzo presidente sezione Ancr Avella, Pietro Luciano storico, Maria Della Gala docente, Santa Di Palma docente. Modera: Gianluca Amatucci giornalista e scrittore, vicepresidente associazione nazionale del Fante Sezione di Avellino. Alfiere: Francesco Fusco.

