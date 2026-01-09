"Lo scisma sommerso e Papa Francesco": domani la presentazione a Montemiletto Appuntamento alle 10.30 al Castello della Leonessa

Domani alle 10.30, nella suggestiva cornice del Castello della Leonessa a Montemiletto, si terrà la presentazione del libro "Lo scisma sommerso e Papa Francesco, quando il magistero pontificio diventa pedagogia politica", scritto dal professore Leone Melillo con l'introduzione di Enrique Del Percio. "Il libro affronta con rigore scientifico e profondità critica uno dei temi più importanti e delicati del dibattito contemporaneo, il rapporto tra il magistero pontificio di Papa Francesco, la Chiesa e la dimensione sociale e politica del nostro tempo": ha affermato l'avvocato Antonio Della Porta, che modererà il dibattito.

"A Montemiletto autorità del mondo ecclesiastico e politico"

"In questo incontro interverranno numerose autorità del mondo ecclasiastico, politico e anche istituzionale. Voglio ringraziare il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, per la sua disponibilità. Parteciperanno monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi e vice presidente della Conferenza Episcopale, ma anche monsignor Sergio Melillo, arcivescovo di Ariano Irpino. Ci sarà Gaetano Gubitosa, direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro, l'onorevole Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Toni Ricciardi del Partito Democratico e l'onorevole Gianfranco Rotondi di Fratelli d'Italia".