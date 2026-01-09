Montoro, libri e riflessione critica: grande partecipazione in biblioteca La rassegna: "Incontri d'autore"

Si è tenuto questa sera, nella biblioteca comunale di Montoro, il secondo appuntamento della rassegna “Incontri d’autore”, un momento di confronto e condivisione che ha confermato il valore della cultura come strumento di inclusione, dialogo e crescita collettiva.

Protagonista dell’incontro la presentazione del libro “Facciamola finita, la fine del mondo in 11 risate” di Maria Strianese, un’opera capace di unire ironia e profondità, stimolando riflessioni critiche su temi attuali attraverso il linguaggio della narrazione e dell’umorismo.

"Un sentito ringraziamento va all’autrice, che con grande disponibilità ha dialogato con il pubblico, e a tutti i relatori intervenuti, che hanno arricchito il dibattito con competenza e sensibilità, contribuendo a rendere l’incontro un vero momento di scambio culturale.

Un grazie particolare alla Pro Loco Montoro, nella persona della presidente Teresa Curcio, per il prezioso supporto organizzativo, e a quanti credono nella biblioteca come luogo vivo, aperto, capace di accogliere libri, storie e persone, favorendo inclusione e partecipazione.

Eventi come questo - ha dichiarato la consigliera comunale Anna Ansalone (M5S) – dimostrano quanto sia importante investire nella cultura come spazio di riflessione critica e di comunità. La biblioteca di Montoro si conferma un presidio fondamentale di conoscenza e confronto, soprattutto per le nuove generazioni».

La rassegna proseguirà venerdì prossimo con nuovi appuntamenti, con l’obiettivo di continuare a promuovere la lettura e il pensiero critico come strumenti di consapevolezza e cittadinanza attiva".