Lutto Nicolais, Altirpinia in lutto: Era un maestro di vita perdiamo un gigante La morte di Gino Nicolais il ricordo commosso delle sue origini altirpine

È scomparso questa mattina Gino Nicolais di origini altirpine, nonno di Calitri, padre di Sant'Angelo dei Lombardi Scienziato di fama internazionale. "Dolore e diffusa stima nella comunità dell'Alta Irpinia e a Sant'Angelo dei Lombardi.

Di origine di Sant'Angelo dei Lombardi, di cui era cittadino onorario. Luigi Nicolais, il padre santangiolese, di origini di Calitri.

Da ragazzino trascorreva le vacanze estive, si chiamavano villeggiature, a Sant'Angelo, dove aveva solide amicizie. Tra le strade e gli slarghi del centro storico si dilettava a giocare a pallone, a distanza di anni ritrovò il compagno di gioco al calcio della sua infanzia Mario Sena, consigliere regionale capogruppo della Margherita, alla Regione Campania. A Sant'Angelo ci sono i cugini Luigi, Marilina e Emilia Nicolais. Gino Nicolais era una persona straordinaria, scienziato ritenuto tra i primi dieci scienziati d'Europa, secondo una rivista specializzata americana. Professore Universitario Emerito, assessore Regionale con Bassolino, Ministro con Romano Prodi.

Venne insignito della cittadinanza onoraria di Sant'Angelo dei Lombardi. Era amareggiato della perdita del Centro Sismologico a Sant'Angelo, si adoperò poi per un centro regionale, CIMA che putroppo ebbe poca vita, tra tanta distrazione, nonostante le eccellenti iniziative avviate ed il personale qualificato ed eccellente, come operatori.

Nonostante la sua sutorevolezza e altissimo livello culturale e scientifico, era una persona alla mano, si faceva chiamare da tutti Gino. Con me mostrava attenzione ed affetto, da Assessore e da Ministro, poi anche da presidente della Fondazione Carditello e Presidente della Fondazione di ricerca internazionale di scienza,tecnologia ed ingegneria, Materias, avendo il suo recapito telefonico, mi rispondeva sempre oppure se occupato, mi richiamava subito. Quando fu insignito della cittadinanza onoraria di Sant'Angelo, dopo la solenne cerimonia al castello, organizzammo presso la sede della Pro Loco una " festa nazionalpopolare", che lui apprezzò molto.

Lo avevo sentito a telefono a Settembre parlammo della iniziativa "Eccellenze Irpine " per suoi impegni concordammo la sua presenza all'edizione 2026. Poi per Natale purtroppo gli auguri solo per messaggio. Sono profondamente rattristato per questa improvvisa e dolorosa notizia della scomparsa del caro Gino Nicolais. ". Ricorda Tony Lucido