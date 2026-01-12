Lutto Nicolais, Altirpinia in lutto: Era un maestro di vita perdiamo un gigante

La morte di Gino Nicolais il ricordo commosso delle sue origini altirpine

lutto nicolais altirpinia in lutto era un maestro di vita perdiamo un gigante

Professore Universitario, Ministro, univa la cultura, la scienza e una grande umanità

Sant'Angelo dei Lombardi.  

È  scomparso  questa  mattina   Gino Nicolais di origini altirpine, nonno di Calitri, padre di Sant'Angelo dei Lombardi Scienziato di fama internazionale. "Dolore e diffusa stima nella comunità  dell'Alta Irpinia  e a Sant'Angelo dei Lombardi. 
Di origine di Sant'Angelo dei Lombardi, di cui era cittadino onorario.  Luigi Nicolais, il padre santangiolese, di origini  di Calitri.
Da ragazzino trascorreva le vacanze estive, si chiamavano villeggiature,  a Sant'Angelo, dove aveva solide amicizie. Tra le strade e gli slarghi del centro storico si dilettava a giocare a pallone, a distanza di anni ritrovò  il compagno di gioco al calcio della sua infanzia Mario Sena, consigliere regionale capogruppo della Margherita, alla Regione Campania. A Sant'Angelo  ci sono i cugini  Luigi, Marilina e Emilia Nicolais. Gino Nicolais era una persona  straordinaria,  scienziato ritenuto tra i primi dieci scienziati d'Europa,  secondo  una rivista specializzata americana. Professore Universitario Emerito, assessore Regionale  con Bassolino, Ministro  con Romano Prodi. 
Venne insignito della cittadinanza  onoraria di Sant'Angelo  dei Lombardi. Era amareggiato  della perdita del Centro Sismologico a Sant'Angelo,  si adoperò poi per un centro regionale, CIMA che putroppo ebbe poca vita, tra tanta distrazione, nonostante  le eccellenti iniziative avviate ed il personale qualificato ed eccellente, come operatori. 
Nonostante  la sua sutorevolezza e altissimo  livello culturale e scientifico, era una persona  alla mano, si faceva chiamare da tutti Gino. Con me mostrava attenzione     ed affetto, da Assessore  e da Ministro, poi anche da presidente della Fondazione Carditello e Presidente  della Fondazione  di ricerca internazionale di scienza,tecnologia ed ingegneria,  Materias,  avendo il suo recapito telefonico,  mi rispondeva sempre oppure se occupato, mi richiamava subito. Quando fu insignito della cittadinanza onoraria di Sant'Angelo, dopo la solenne  cerimonia al castello, organizzammo presso la sede della Pro Loco una " festa  nazionalpopolare", che lui  apprezzò molto.
Lo avevo sentito  a telefono  a Settembre  parlammo della iniziativa  "Eccellenze Irpine " per suoi  impegni concordammo la sua  presenza  all'edizione 2026. Poi per Natale purtroppo  gli auguri solo  per messaggio. Sono profondamente  rattristato per questa improvvisa e dolorosa notizia  della scomparsa del caro Gino Nicolais. ". Ricorda Tony Lucido

