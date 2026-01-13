Avellino, musica e solidarietà: concerto bandistico allo spazio Arena In campo l'associazione "Gliona Marco Calicchia"

Unire musica e impegno sociale per sostenere una causa importante: è questo l'obiettivo del concerto di beneficenza in programma domani mercoledì 14 gennaio ad Avellino, promosso a sostegno dell'associazione "Glioma Marco Calicchia", realtà impegnata nel supporto ai pazienti affetti da glioma e alle loro famiglie, nonchè raccolta fondi per la ricerca scientifica sui tumori cerebrali.

L'evento organizzato da Silvia Petrosino, referente dell'associazione sul territorio irpino, si terrà nello spazio Arena di Avellino, in via Trinità, con inizio alle ore 20.20. La serata rappresenta un'importante incontro e sensibilizzazione, rivolta all'intera comunità.

L'associazione opera a livello nazionale con l'obiettivo di creare una rete di sostegno per chi affronta una patologia complessa e spesso poco conosciuta, offrendo aiuto concreto alle famiglie e promuovendo iniziative destinate al finanziamento della ricerca scientifica.

Il concerto del 14 gennaio si propone così come un momento di partecipazione collettiva, in cui la musica diventa veicolo di solidarietà e attenzione verso una causa di grande rilevanza sociale.