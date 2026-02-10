Forino, Celzi pronta ad ospitare il noto artista Claudio Fiorenza La mostra sarà allestita nella Chiesa di Sant'Anna di Celzi di Forino

di Paola Iandolo

Nella Chiesa di Sant'Anna di Celzi di Forino sarà allestita la prima mostra di Claudio Fiorenza. Il pittore avellinese non dipinge per mestiere: dipinge per vivere. A Celzi è arrivato come un forestiero, ma il piccolo paese di montagna lo ha accolto con un affetto immediato, quasi istintivo, come si accoglie un paesano di sempre. Nel corso degli anni i cittadini hanno imparato a riconoscere la forza della sua pittura, acquistando le sue opere, sostenendolo, facendolo sentire parte della loro storia quotidiana. Fiorenza ha ricambiato questo abbraccio con ciò che possiede di più autentico: la sua arte. Ha dipinto volti e paesaggi che sembrano respirare insieme alla comunità che lo circonda.

A volte vende i suoi quadri per poco, altre volte li regala; perché ciò che conta, per lui, non è il mercato, ma la verità del gesto. Nelle sue opere la figura umana emerge da una materia cromatica densa, vibrante, quasi febbrile. I volti non cercano la somiglianza, ma la rivelazione: non ciò che il soggetto appare, bensì ciò che comunica. È una pittura che non descrive, ma interpreta; non riproduce, ma ascolta. La figura si fonde con l’ambiente, come se l’identità di ciascuno fosse inseparabile dal proprio paesaggio emotivo.

Oggi Celzi, che lo ha visto lavorare, condividere, donare e crescere, si prepara ad allestire una mostra per omaggiarlo. È un gesto semplice e potente: un paese che restituisce gratitudine a un artista che, con la sua pittura, ha saputo raccontarlo dall’interno. Fiorenza chiede attenzione, chiede partecipazione. Chiede un pubblico disposto a fermarsi, a guardare davvero, a lasciarsi toccare. Non è semplice, in un mondo che corre e dimentica. Ma chi si concede il tempo di entrare nei suoi quadri scopre un’umanità intensa, fragile, autentica: la stessa che anima la sua vita quotidiana.