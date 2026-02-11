Omaggio allo scrittore Camilleri: Ariano sotto i riflettori internazionali In evidenza l'attore Mario Merone e la direzione artistica di Manuela Filomena

Lo scorso 6 settembre, si sono ricordati i 100 anni dalla nascita dello scrittore Andrea Camilleri, con una serie di celebrazioni che proseguiranno anche nel 2026. L’Istituto Italiano di Cultura di Miami partecipa con la serata Camilleri 100. Lecture and Live Reading.

Domani, giovedì 12 febbraio, a partire dalle 18.30, la sede dell’Istituto ospita un evento dedicato a uno dei maggiori protagonisti della letteratura italiana contemporanea: un omaggio che ripercorre il suo cammino umano e letterario, dalle prime prove narrative alle opere postume.

L’incontro si apre con la lezione del Prof. Giovanni Capecchi, dal titolo Il percorso letterario di Camilleri: dai primi esperimenti di narrativa alle pubblicazioni postume, che propone una lettura critica dell’evoluzione della scrittura dell’autore, con origini in una Sicilia isolata ma capace di parlare al mondo. Come ricordava lo stesso Camilleri, scrivere significa lanciare messaggi “da un sommergibile affondato”, nella speranza che arrivino a qualcuno.

Segue la lettura scenica di un brano da La concessione al telefono, interpretata da Lorenzo Patanè e Mario Merone, con la direzione artistica di Manuela Filomena, entrambi di Ariano Irpino, che ne ha curato anche l’adattamento, realizzato appositamente, il quale restituisce il ritmo, l’ironia e la forza teatrale della lingua camilleriana, mettendo al centro il tema della comunicazione e delle sue difficoltà in un Paese attraversato da profonde differenze linguistiche e culturali.

A darne notizia è l'Istituto Italiano di Cultura di Miami costituito con decreto interministeriale del 1° ottobre 2022 e inaugurato il 7 marzo 2024, con l’apertura della mostra “Fortunato Depero. Dall’arte di avanguardia a una nuova pubblicità”.

L’evento viene replicato venerdì 13 febbraio presso la Florida Atlantic University di Boca Raton.

Giovanni Capecchi è professore all’Università per Stranieri di Perugia e membro del Comitato Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario di Andrea Camilleri. Nel 2000 ha pubblicato Andrea Camilleri, primo volume interamente dedicato allo scrittore, e ha curato i Racconti quotidiani dello scrittore siciliano, oltre a numerosi studi apparsi su riviste specialistiche.