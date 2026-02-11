Avellino-Frosinone 1-3: tabellino e voti dei lupi, fischi al "Partenio"

Prova opaca sin dall'avvio, lupi colpiti due volte sul secondo palo al 16' e al 26', sulla fascia in cui Sgarbi ha fatto il nuovo esordio in biancoverde, Frosinone vincente in gestione al "Partenio.Lombardi" con il finale di 1-3. Nella ripresa l'errore del subentrato Russo apre al terzo gol ciociaro, nel finale il colpo di testa di Enrici limita solo il passivo. Prova sottotono per un Avellino in confusione. Non pagano le scelte di Biancolino, privo di Missori squalificato e di Sala, bloccato dall'influenza. Altra prova senza sussulti per Tutino, uscito tra i fischi del "Partenio-Lombardi" nel corso del secondo tempo. Fischi rinnovati dalla tifoseria a tutti i biancoverdi al triplice fischio.
Il tabellino
Serie B
Ventiquattresima Giornata
Avellino-Frosinone 1-3
Marcatori: 16' pt Kvernadze (F), 26' pt Calò (F), 17' st Cichella (F), 32' st Enrici (A)
Avellino (3-5-2): Daffara 5,5; Enrici 6, Simic 5,5, Fontanarosa 5 (27' st Milani 6); Sgarbi 4,5, Palumbo 5,5 (27' st Le Borgne 6), Palmiero 5 (13' st Russo 5), Besaggio 5,5 (23' st Sounas 6), Cancellotti 5; Tutino 4,5 (23' st Pandolfi 5,5), Biasci 5,5. All. Biancolino 4. A disp. Iannarilli, Pane, Sassi, Patierno, D'Andrea, Armellino, Insigne
Frosinone (4-3-3): Palmisani; J. Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò (30' st Gelli), Koutsoupias (21' st Grosso), Cichella; Ghedjemis (21' st Fini), Zilli (30' st Vergani), Kvernadze (40' st Marchizza). All. Alvini. A disp. Lolic, Pisseri, Raimondo, Corrado, Ndow, Masciangelo, Fiori
Arbitro: Arena
Ammoniti: Palmiero (A), Koutsoupias (F), Palumbo (A)
Assistenti: Scatragli e Fontemurato
Quarto ufficiale: Picardi
VAR e AVAR: Pezzuto e Cosso
Recupero: 4' pt, 4' st