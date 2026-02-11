Avellino-Frosinone 1-3: tabellino e voti dei lupi, fischi al "Partenio" Sulla fascia destra con Sgarbi all'esordio, arrivano i primi due gol ciociari

Prova opaca sin dall'avvio, lupi colpiti due volte sul secondo palo al 16' e al 26', sulla fascia in cui Sgarbi ha fatto il nuovo esordio in biancoverde, Frosinone vincente in gestione al "Partenio.Lombardi" con il finale di 1-3. Nella ripresa l'errore del subentrato Russo apre al terzo gol ciociaro, nel finale il colpo di testa di Enrici limita solo il passivo. Prova sottotono per un Avellino in confusione. Non pagano le scelte di Biancolino, privo di Missori squalificato e di Sala, bloccato dall'influenza. Altra prova senza sussulti per Tutino, uscito tra i fischi del "Partenio-Lombardi" nel corso del secondo tempo. Fischi rinnovati dalla tifoseria a tutti i biancoverdi al triplice fischio.

Il tabellino

Serie B

Ventiquattresima Giornata

Avellino-Frosinone 1-3

Marcatori: 16' pt Kvernadze (F), 26' pt Calò (F), 17' st Cichella (F), 32' st Enrici (A)

Avellino (3-5-2): Daffara 5,5; Enrici 6, Simic 5,5, Fontanarosa 5 (27' st Milani 6); Sgarbi 4,5, Palumbo 5,5 (27' st Le Borgne 6), Palmiero 5 (13' st Russo 5), Besaggio 5,5 (23' st Sounas 6), Cancellotti 5; Tutino 4,5 (23' st Pandolfi 5,5), Biasci 5,5. All. Biancolino 4. A disp. Iannarilli, Pane, Sassi, Patierno, D'Andrea, Armellino, Insigne

Frosinone (4-3-3): Palmisani; J. Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò (30' st Gelli), Koutsoupias (21' st Grosso), Cichella; Ghedjemis (21' st Fini), Zilli (30' st Vergani), Kvernadze (40' st Marchizza). All. Alvini. A disp. Lolic, Pisseri, Raimondo, Corrado, Ndow, Masciangelo, Fiori

Arbitro: Arena

Ammoniti: Palmiero (A), Koutsoupias (F), Palumbo (A)

Assistenti: Scatragli e Fontemurato

Quarto ufficiale: Picardi

VAR e AVAR: Pezzuto e Cosso

Recupero: 4' pt, 4' st