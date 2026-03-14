Risultato brillante per gli studenti irpini al "Certamen Classicum Sannazarium" Ad aggiudicarsi due dei tre premi in palio il Liceo “Pietro Colletta” di Avellino

Un risultato brillante per gli studenti irpini al Certamen Classicum Sannazarium, uno dei più importanti d’Italia, giunto alla decima edizione presso il Liceo Ginnasio Statale “Jacopo Sannazaro” di Napoli.

Ad aggiudicarsi due dei tre premi in palio per la sezione traduzione sono stati due alunni della classe 5° F del Liceo “Pietro Colletta” di Avellino: Luca Forino e Rosamaria Leo, classificatisi rispettivamente al secondo e terzo posto nella prova, svoltasi giovedì 12 marzo su un brano delle Historiae di Tacito.

Al secondo classificato, nel corso della premiazione svoltasi questa mattina nell’aula magna del Liceo “Sannazaro”, è stato consegnato anche un premio in denaro di 150 euro.

Gli studenti vincitori erano accompagnati dalla docente di Latino e Greco, la professoressa Carmela Bavota, che in questa classe insegna le discipline classiche fin dal primo anno.

A presiedere la giuria, composta da autorevoli docenti della “Federico II” di Napoli e delle Università di Messina e di Salerno, è stato il professor Arturo De Vivo, professore emerito di Letteratura Latina all’ateneo federiciano e responsabile della Scuola Superiore Meridionale, con sede a Napoli, che ha dato al Certamen Classicum Sannazarianum il patrocinio morale insieme all’Associazione Italiana di Cultura Classica.

Alla Scuola Superiore Meridionale, centro di alta formazione di rilevanza internazionale e con accesso a numero chiuso attraverso un concorso pubblico, hanno ottenuto l’ammissione due studentesse diplomatesi nel 2025 nella stessa sezione F del Liceo”Colletta” di Avellino: Elvira D’Alessio e Benedetta Forino, che hanno superato le prove di selezione per l’ACMA (Corso di Archeologia e Cultura del Mediterraneo Antico). Per l’insegnamento del Greco e della cultura classica le due allieve irpine hanno avuto come docente al triennio la professoressa e archeologa Flavia Coraggio.