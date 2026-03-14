Il Liceo "De Luca" di Avellino aderisce al progetto-concorso della Polizia

"Pretendiamo legalità"

il liceo de luca di avellino aderisce al progetto concorso della polizia

Ospite dell’iniziativa è stata l’Ispettrice della Polizia di Stato Tiziana Biondino, accompagnata da altro personale specializzato della Questura di Avellino...

Avellino.  

Il Liceo “De Luca” di Avellino ha ospitato un significativo momento di formazione e confronto nell’ambito del progetto-concorso della Polizia di Stato “PretenDiamo Legalità”, iniziativa volta a promuovere tra i giovani la cultura del rispetto delle regole, della responsabilità civica e della partecipazione consapevole alla vita della comunità.

All’incontro hanno partecipato alcune classi dell’istituto che prenderanno parte al concorso attraverso la realizzazione di elaborati di diversa tipologia - brani musicali, fumetti e video - dedicati a tematiche di grande attualità e rilevanza sociale: l’intelligenza artificiale, l’etica e i diritti digitali; la violenza di genere e il rispetto delle differenze; la mobilità consapevole e la responsabilità sociale.

Ospite dell’iniziativa è stata l’Ispettrice della Polizia di Stato Tiziana Biondino, accompagnata da altro personale specializzato della Questura di Avellino.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e riflessione con gli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzarli sui valori della legalità e della convivenza civile.

Nel corso dell’intervento, l’Ispettrice Biondino ha affrontato con grande professionalità e capacità comunicativa temi di forte impatto sociale, tra cui il cyberbullismo e la violenza di genere, riuscendo a coinvolgere attivamente gli studenti e a stimolare un confronto aperto e partecipato. Numerose le domande e gli interventi da parte dei ragazzi, segno di un interesse vivo e di una partecipazione consapevole.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso educativo del Liceo “De Luca”, da sempre impegnato nella promozione dei valori della cittadinanza attiva, del rispetto reciproco e della legalità, elementi fondamentali per la formazione di cittadini responsabili e consapevoli.

Ultime Notizie