Il Liceo "De Luca" di Avellino aderisce al progetto-concorso della Polizia "Pretendiamo legalità"

Il Liceo “De Luca” di Avellino ha ospitato un significativo momento di formazione e confronto nell’ambito del progetto-concorso della Polizia di Stato “PretenDiamo Legalità”, iniziativa volta a promuovere tra i giovani la cultura del rispetto delle regole, della responsabilità civica e della partecipazione consapevole alla vita della comunità.

All’incontro hanno partecipato alcune classi dell’istituto che prenderanno parte al concorso attraverso la realizzazione di elaborati di diversa tipologia - brani musicali, fumetti e video - dedicati a tematiche di grande attualità e rilevanza sociale: l’intelligenza artificiale, l’etica e i diritti digitali; la violenza di genere e il rispetto delle differenze; la mobilità consapevole e la responsabilità sociale.

Ospite dell’iniziativa è stata l’Ispettrice della Polizia di Stato Tiziana Biondino, accompagnata da altro personale specializzato della Questura di Avellino.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e riflessione con gli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzarli sui valori della legalità e della convivenza civile.

Nel corso dell’intervento, l’Ispettrice Biondino ha affrontato con grande professionalità e capacità comunicativa temi di forte impatto sociale, tra cui il cyberbullismo e la violenza di genere, riuscendo a coinvolgere attivamente gli studenti e a stimolare un confronto aperto e partecipato. Numerose le domande e gli interventi da parte dei ragazzi, segno di un interesse vivo e di una partecipazione consapevole.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso educativo del Liceo “De Luca”, da sempre impegnato nella promozione dei valori della cittadinanza attiva, del rispetto reciproco e della legalità, elementi fondamentali per la formazione di cittadini responsabili e consapevoli.